وزير بريطاني: أمامنا ساعات فقط لخطة الإجلاء من أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين، إن بلاده لم يعد أمامها سوى ساعات وليس أسابيع لتنفيذ خطتها لإجلاء من ترغب في إخراجهم من كابول وإن القوات على الأرض بحاجة إلى استغلال كل لحظة أمامها لتحقيق ذلك.

وأضاف في تصريحات أذاعتها محطات التلفزيون أنه لا يعتقد بوجود أي احتمال لبقاء القوات البريطانية لما بعد مغادرة القوات الأميركية المتوقعة بحلول 31 أغسطس.

وقال والاس "إذا امتد جدولهم الزمني، حتى ليوم أو يومين، فسيمنحنا ذلك يوماً أو يومين آخرين لإجلاء الناس لأننا لم يعد أمامنا حقاً الآن سوى ساعات وليس أسابيع، وعلينا التأكد من أننا نستغل كل دقيقة لإجلاء الناس".