العاصفة "هنري" تضرب شرق الولايات المتحدة

وصلت العاصفة الاستوائية هنري إلى الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة ظهر يوم الأحد، وجلبت معها أمطاراً غزيرة.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة ضربت الساحل بالقرب من بلدة ويسترلي في ولاية رود ايلاند ووصلت سرعتها إلى حوالي 95 كيلومتراً في الساعة .

وكان حاكم ولاية رود أيلاند دان ماكي يتوقع "أثاراً شديدة للرياح العاتية وانقطاع التيار الكهربائي وفيضانات" في الصباح.

وفي وقت سابق يوم الأحد، خفض المركز الوطني الأميركي للأعاصير درجة هنري من إعصار إلى عاصفة إستوائية.

وذكر تقرير حول الوضع أنه بعد وصوله لليابسة من المرجح أن تستمر قوة كبيرة لأجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة حتى ليلة الاثنين.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن حول هنري بعد ظهر الأحد قائلاً:"نحن نأخذ الأمر على محمل الجد بسبب حجم واندفاع العاصفة والأمطار الناجمة عنها".

ووعد بايدن بتقديم الدعم لسبع ولايات سيمر بها الإعصار هنري.

ومن المتوقع أن تضعف العاصفة مع تحركها إلى داخل البلاد.