زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوبي المحيط الأطلسي

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في جنوبي المحيط الأطلسي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال يوم الأحد الساعة 2133 بتوقيت جرينتش على عمق 14 كيلومتراً وعلى بعد حوالي 150 كيلومتراً جنوب شرق جزر ساندويتش الجنوبية، أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي، وعلى بعد

حوالي 2500 كيلومتر شرق منطقة "تييرا دل فويجو" الأرجنتينية.

وقال مركز التحذير من تسونامي الوطني الأميركي، والذي سجل قوة الزلزال بـ 7.2 درجات على مقياس ريختر ، أنه لا يوجد حالياً خطر على السواحل الكاريبية من الزلزال.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، الذي سجل قوة الزلزال بـ 6.8 درجات على مقياس ريختر، أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي على البر الرئيسي أو جزر أو أقاليم البلاد.





