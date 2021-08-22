الميليشيات تطرد عوائل 150 أكاديمياً من سكن جامعة صنعاء

صنعاء (وكالات)

أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طردت عوائل نحو 150 أكاديمياً من السكن الخاص في جامعة صنعاء، وسلمت مساكنهم المسلوبة لعناصر وقيادات تابعة لها لإسكان عوائلهم.

وبحسب المصادر، فقد أنذرت الميليشيات دفعة جديدة من عائلات الأكاديميين بإخلاء مساكنهم في الجامعة، وهي عوائل توفي معيلوها الذين كانوا يعملون في الجامعة بذريعة أن بقاءهم مخالف لقرارات حكومة الانقلاب ويخالف اللوائح الخاصة بجامعة صنعاء.

وقبل أيام طردت الميليشيات 20 أكاديمياً مع عائلاتهم وأطفالهم من السكن الجامعي بصورة تعسفية وأحلّت عناصر حوثيين بدلاً عنهم، حيث أرسلت عربات مسلحة لاقتحام الحرم الجامعي والمساكن المخصصة لهيئة التدريس في الجامعة، وقامت بإخراج عدد من العوائل بصورة تعسفية ظالمة. وأكدت المصادر أن الميليشيات منحت أكاديميين آخرين مهلة 4 أيام لمغادرة شقق السكن الجامعي المخصص لأعضاء هيئة التدريس، مع عوائلهم، بينما لا تزال عشرات العائلات الأخرى مهددة بالطرد خلال الأيام المقبلة، وهي عائلات وأطفال لأكاديميين متوفين.

ومطلع الشهر الماضي قامت الميليشيات الإرهابية بطرد نحو 40 أكاديمياً مع عائلاتهم من السكن الجامعي بشكل تعسفي، ليرتفع إجمالي حالات الطرد بحق الأكاديميين مع عائلاتهم من السكن الجامعي في صنعاء إلى نحو 150 حالة طرد منذ مطلع العام الجاري.