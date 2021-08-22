إصابة 4770 شخصاً بـ«حمى الضنك» في تعز

عدن (وكالات)

أعلنت السلطات الصحية اليمنية أمس، رصد 4770 حالة إصابة بمرض «حمى الضنك» في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد تيسير السامعي نائب مدير الإعلام بمكتب وزارة الصحة في تعز، أن السلطات الصحية رصدت 4770 حالة إصابة بمرض «حمى الضنك» في المحافظة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وأشار إلى أن «أحياء مدينة تعز، عاصمة المحافظة، سجلت انتشاراً أكبر للمرض مقارنة بالمناطق الأخرى في المحافظة الأكثر سكاناً باليمن».

وأرجع انتشار حمى الضنك إلى عدة أسباب، أبرزها انتشار البعوض الناقل للمرض، وانشغال السلطات الصحية بمواجهة وباء كورونا، ما أدى إلى إهمال مكافحة الحميات والأوبئة الأخرى.

يذكر أن «حمى الضنك» هي مرض يُنقل بالبعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم. وتتسبب «حمى الضنك» الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

ويمكن أن يؤدي أحد أشكال «حمى الضنك» الشديدة والمعروف باسم «حمى الضنك النزفية» إلى نزف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم والوفاة.