واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بـ «حزب الله»

واشنطن (وكالات)

عرضت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن لبناني ينتمي إلى ميليشيات «حزب الله» الإرهابية.

ونشر حساب «تويتر» الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية صورة الرجل اللبناني المطلوب.

وجاء في التغريدة المرفقة بالصورة أن «خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في (حزب الله) اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط، كما أن حرب أيضاً حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى، وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم (حزب الله) اللبناني في اليمن».

وتابع المنشور: «إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة، أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر (تلغرام أو سيغنال أو واتسآب) على الرقم في الأسفل».