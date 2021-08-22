بريطانيا تدعو الأمم المتحدة إلى لعب دور محوري إنساني

لندن (وكالات)

دعت بريطانيا، أمس، الأمم المتحدة إلى لعب دور محوري في إدارة الاستجابة الإنسانية بأفغانستان وقيادة المفاوضات المتعلقة بمستقبل البلاد.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن هذه الدعوة جاءت خلال محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لبحث آخر التطورات بأفغانستان في ظل استمرار جهود إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان. وأضاف البيان أن جونسون أكد التزامه بدعم الأمم المتحدة لقيادة الجهود الإنسانية والسياسية لضمان عدم تضييع المكاسب التي تحققت في أفغانستان، مضيفاً أن الجانبين شددا على ضرورة تنسيق الرؤى والعمل عبر مجلس الأمن الدولي.