بايدن يدلي بتصريحات حول الوضع في أفغانستان

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم، إن الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة.

وأضاف، في كلمة نقلتها محطات التلفزيون من البيت الأبيض، أن الأولوية هي إجلاء الأميركيين من أفغانستان في أسرع وقت ممكن بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول وأن الولايات المتحدة تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء.

وبخصوص المهلة المحددة لإجلاء المدنيين والتي تنتهي يوم 31 أغسطس الجاري، قال بايدن "نأمل بأن لا نضطر إلى التمديد"، لكنه أضاف "سنرى ما الذي بإمكاننا فعله" في حال طلب منه ذلك قادة أجانب.

وأعلن أنه سيؤيد فرض عقوبات على طالبان وفقا لتطورات الوضع.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً لإجلاء شركاء أفغان ومواطني دول أخرى حليفة.

وأشار إلى أن مراكز العبور خارج أفغانستان تتيح مواقع آمنة لأميركا من أجل استكمال الفحوص الأمنية الخاصة بمن يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال الرئيس الأميركي، إن حركة طالبان تتعاون في تمديد مساحة المنطقة الآمنة حول مطار كابول، حيث يتم إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب والأفغان.

وأجلت الولايات المتحدة 17 ألف شخص خلال الأسبوع المنصرم من بينهم 2500 أميركي من كابول.