رئيس الجزائر يأمر بتخفيف قيود «كورونا» مع تراجع الإصابات

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتخفيف القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد إذا استمر تراجع الإصابات.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الرئيس تبون، أمر خلال ترؤسه مجلس الوزراء بتخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية.

كما وجّه تبون، بفتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة، إلى جانب تطعيم كل أساتذة قطاع التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي.

يشار إلى أن الجزائر سجلت، حتى اليوم الأحد، 191 ألفاً و583 إصابة، و5 آلاف و4 حالات وفاة، و129 ألفاً و950 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.