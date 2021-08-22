طالبان تنفي وجود تنظيم القاعدة في أفغانستان

طالبان تنفي وجود تنظيم القاعدة في أفغانستان نفى محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان وجود تنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان.

وقال نعيم، في مقابلة مع قناة تلفزيون «الحدث»، إن الحركة ليست لها علاقة بالتنظيم المتشدد.

وأضاف المتحدث أن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة ودول أخرى حول الوضع في أفغانستان بعد سيطرة الحركة على العاصمة كابول قبل أسبوع.

في الأثناء، تستمر، في ظل ظروف -وصفت بأنها خطيرة وصعبة- عمليات إجلاء تقوم بها دول أجنبية لدبلوماسييها ورعاياها ومدنيين أفغان عملوا لصالحها.

وقتل مدنيون منذ بدء عمليات الإجلاء من مطار كابول. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن سبعة أفغان قتلوا قرب المطار.

منذ 14 أغسطس الجاري، أجلت الولايات المتحدة نحو 17 ألف شخص، من بينهم 2500 أميركي.