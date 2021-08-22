بايدن يبحث مع بينيت ملف إيران خلال اجتماع الخميس

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس في العاصمة واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وسيتحدث بينيت وبايدن عن آثار مرض "كوفيد-19"، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد. كما سيتحدثان عن ملف إيران النووي وتخصيبها لليورانيوم، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وسيتناول الحديث على وجه الخصوص المحادثات النووية المتوقفة مع إيران.

كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن بينيت القول "سأقول للرئيس بايدن إن الوقت حان لوقف إيران وعدم تقديم شريان حياة لها في شكل اتفاق نووي. لقد انتهى سريان ذلك بالفعل".