ارتفاع كبير لأعداد النازحين داخل أفغانستان

أظهرت بيانات منظمة الأمم المتحدة ارتفاعاً كبيراً لأعداد النازحين داخل أفغانستان بين بداية العام وبداية شهر أغسطس الحالي.

ونزح أكثر من 550 ألف شخص في البلاد من مدنهم وقراهم خلال هذه الفترة، وفقا ًلبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، كان هناك نحو 165 ألف حالة نزوح داخلي.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، جاء معظم النازحين الأفغان من ولايات في شمال شرقي البلاد.

وبالإضافة إلى عمليات النزوح الجديدة هذا العام، هناك 5 ملايين نازح لفترات طويلة داخل أفغانستان.

وأدى القتال في الأشهر الأخيرة بين طالبان والقوات الأفغانية إلى نزوح عدد كبير من الأفعان من قراهم وبلداتهم بحثاً عن أماكن آمنة.