بوتين يتحدث عن تأثير الوضع في أفغانستان على روسيا

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تأثير الأحداث الجارية حالياً في أفغانستان على بلاده.

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن بوتين، قوله إن ما يحدث الآن في أفغانستان يؤثر تأثيراً مباشراً على الوضع الأمني في روسيا.

وحذر من خطر تسلل متشددين إلى أراضي روسيا بحجة أنهم لاجئون.

ونقل موقع قناة «آر تي عربية» عن الرئيس الروسي القول اليوم الأحد: «لا نريد أن يتسلل إلينا مسلحون بقناع لاجئين... وسنبذل قصارى الجهد بغية ضمان استقرار أفغانستان بالتواصل مع الشركاء الغربيين».