أميركا ستستخدم طائرات تجارية لدعم إجلاء مدنيين من كابول

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إن طائرات تجارية ستُستخدم للمساعدة في نقل مدنيين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن 18 طائرة، بينها طائرات تابعة لشركات يونايتد وأميركان إيرلاينز ودلتا، لن تطير إلى العاصمة الأفغانية كابول لكنها ستُستخدم لنقل مدنيين غادروا أفغانستان بالفعل.

وتقوم الولايات المتحدة، على غرار العديد من دول العالم، بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها المدنيين والأفغان العاملين معها منذ سيطرة حركة طالبان على كابول. وهي العملية التي وصفها الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها صعبة.

وقد أسفرت العملية حتى الآن عن إجلاء آلاف الأميركيين والمدنيين العاملين معهم.