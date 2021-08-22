واشنطن تدعو رعاياها تجنب التوجه مطار كابول بسبب "تهديدات أمنية"

دعت سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان السبت الرعايا الأميركيين في هذا البلد إلى تجنب التوجه إلى مطار كابول في الوقت الحالي بسبب "تهديدات أمنية محتملة" لم تكشفها.

ولم تحدد السفارة طبيعة هذه التهديدات لكنّ مسؤولا في البيت الأبيض كشف أن الرئيس جو بايدن ناقش خلال اجتماع أمس السبت مع فريقه للأمن القومي "الوضع الأمني في أفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب".

ويتحدث التحذير الذي وضع على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في أفغانستان ونشرته وزارة الخارجية في واشنطن على تويتر عن "تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات مطار كابول".

وقالت السفارة في التحذير "ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأميركية للقيام بذلك".

ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي كشف طبيعة الخطر. وقال في مؤتمر صحافي "لن أخوض في التفاصيل بشأن تقييمنا للتهديدات أو ما تقوله أجهزة الاستخبارات"، موضحا أن الوضع في المدينة "متقلب" جدا والأخطار قد تتطور "بين ساعة وأخرى".

وأضاف كيربي "نواصل إجراء اتصالات منتظمة مع قادة طالبان في كابول خصوصا المسؤولين عن المعابر في المطار".