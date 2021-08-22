مصر تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 9 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 211 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 235 ألفا و635 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 286 ألفاً و 168 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 663 حالة.