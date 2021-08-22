تعرض الخارجية الأميركية لهجوم إلكتروني

ذكر مراسل بشبكة فوكس نيوز الإخبارية على تويتر أمس السبت أن وزارة الخارجية الأميركية تعرضت مؤخراً لهجوم إلكتروني وأن إدارة الدفاع الإلكتروني نشرت إخطارات بخرق خطير محتمل.

ولم يتضح بعد تاريخ حدوث الاختراق لكن يعتقد أنه وقع قبل أسبوعين.

ونقلت شبكة فوكس عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "الوزارة تأخذ بجدية مسؤولية حماية معلوماتها وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان حمايتها. لأسباب أمنية لسنا حاليا في وضع يؤهلنا لبحث طبيعة أو مدى أي حوادث إلكترونية مزعومة".