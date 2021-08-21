احتجاجات في لندن ضد «طالبان»

لندن (وكالات)

تظاهر آلاف الأشخاص في لندن أمس، احتجاجاً على سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان وتضامناً مع أفغان يعارضون سلطة الأمر الواقع في كابول.

ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة البريطانية واحتشدوا في ساحة «هايد بارك» ونظّموا مسيرة إلى «وايتهول» مروراً بمقر الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون في شارع «داونينغ».

وسار المشاركون في الاحتجاج خلف لافتة كتب عليها أن حركة «طالبان لم تتغيّر»، كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها «أوقفوا قتل الأفغان» و«أوقفوا قمع النساء الأفغانيات». ولوّح عدد من المشاركين بالأعلام الأفغانية ورددوا شعارات مناوئة لـ«طالبان».

ويشكك أفغان كثر بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في التظاهرة في لندن بالتطمينات التي تقدّمها «طالبان»، لا سيّما مع ورود تقارير تفيد بأن مسلّحي الحركة بدأوا ينتقمون من أشخاص مدرجين في قائمة المطلوبين لدى الحركة.