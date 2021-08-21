مقتل 60 إرهابياًً في الصومال

مقديشو (وكالات)

قضت قوات الجيش الصومالي على 60 مسلحًا من حركة «الشباب» الإرهابية خلال هجوم على قاعدتين عسكريتين، جنوبي الصومال.

وأوضح قائد الجيش الصومالي داود أبوكار عبدي في تصريح أمس، أن قائدين من حركة «الشباب» كانا من بين القتلى خلال عملية أمنية في «شبيلي السفلى»، بعد أن صدت القوات هجوماً على معسكرين للجيش في «سابيد وأنول» بالجزء الجنوبي من البلاد.

وأشار عبدي إلى أن قوات الجيش قامت بتنفيذ عملية في وقت سابق، أمس الأول، ضد حركة «الشباب» الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى مقتل العديد من المسلحين بمن فيهم رئيس العمليات لدى الحركة.