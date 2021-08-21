كندا تجلي مئات الأفغان من كابول في ظروف صعبة

أجلت كندا مئات المدنيين الأفغان من بلادهم، وفق ما أعلن مسؤولون حكوميون كنديون، مشدّدين على خطورة الأوضاع في محيط مطار كابول.

وقال المسؤولون، في مؤتمر عبر الهاتف «حتى يومنا هذا، أجلينا نحو ألف من الرعايا الأفغان».ولن يتم استقبال جميع الذين يتم إجلاؤهم في كندا.

ووصل إلى كندا نحو 800 أفغاني في إطار برنامج خاص جديد للهجرة، وفق المسؤولين.

وتلقّت السلطات الكندية نحو ستة آلاف طلب، تم البت في نصفها تقريباً.

كانت كندا قد تعهّدت مؤخراً باستقبال 20 ألف لاجئ أفغاني في إطار هذا البرنامج.

وذكر المسؤولون أن «الظروف الميدانية محفوفة بالمخاطر وتسودها الفوضى واليأس»، مشدّدين على «خطورة المهمة».

وأقروا بأن «مجرّد الوصول إلى المطار أمر بالغ الخطورة».

واستأنفت كندا الخميس رحلاتها إلى كابول وقد أرسلت طائرتين عسكريتين، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة العاصمة الأفغانية.

والسبت حضّت السفارة الأميركية في أفغانستان رعاياها على تجنّب التوجّه إلى مطار كابول بسبب «مخاطر أمنية محتملة».

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية بأنها «من بين الأكثر صعوبة في التاريخ».