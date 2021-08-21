السعودية تدعو «التعاون الإسلامي» لاجتماع طارئ لبحث أحداث أفغانستان

دعت السعودية، اليوم السبت، منظمة التعاون الإسلامي إلى اجتماع طارئ لدراسة الأحداث الجارية في أفغانستان.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه «بناءً على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، غدا الأحد، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان».

كانت السعودية أعلنت، الاثنين الماضي، أنها مهتمة بمتابعة الأحداث الجارية في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول. وأعربت المملكة عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت.

وأكدت السعودية، الأحد الماضي، وصول أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى المملكة بعد إجلائهم.

ورعت السعودية، في يونيو الماضي، مؤتمر «إعلان السلام في أفغانستان» الذي جمع كبار المسؤولين والعلماء، واستضافته رابطة العالم الإسلامي، في مكة المكرمة، لتعميق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وإرساء دعائم السلام في البلاد.