الرئيس عون يطمئن اللبنانيين بشأن دعم الوقود

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر اليوم السبت.

وذكر مصرف لبنان المركزي، في وقت سابق اليوم، أن الحكومة قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود، ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار الأميركي الواحد عن السعر السابق الذي كان 3900.

وتقرر استمرار دعم الوقود خلال اجتماع في قصر بعبدا في بيروت لمعالجة أزمة المحروقات برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الوزراء حسان دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر تقنية الزوم لوجوده خارج بيروت.ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ زهاء 19 ألفاً مقابل الدولار، وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود، وإن كان بنسبة أقل.

ويعاني لبنان نقص الوقود بعد أن رفع مصرف لبنان الدعم عن هذه المادة.