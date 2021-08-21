آخر تطورات تفشي وباء كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم السبت، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- تراجع وتيرة تفشي الفيروس هذا الأسبوع في العالم

تراجع تفشي وباء كوفيد-19 هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم رغم استمرار انتشار الفيروس في أميركا الشمالية. مع تسجيل 643100 إصابة يومية في العالم هذا الأسبوع، تشهد غالبية مناطق العالم تحسنًا طفيفًا: -7% من الإصابات الجديدة المسجلة في أفريقيا، -6% في أميركا اللاتينية/ الكاريبي، -3% في آسيا وأوروبا.

- كوبا توافق على لقاحين إضافيين طُوِّرا محلياً

وافقت كوبا على استخدام لقاحين إضافيين مضادين لفيروس كورونا المستجد، وهما اللقاحان الثاني والثالث اللذان طورتهما الجزيرة الكاريبية.

ووفقا للحكومة، فإن الجمع بين جرعتين من لقاح «سوبيرانا 02» وجرعة واحدة من «سوبيرانا بلس» منع ظهور حالات لأعراض مرض كوفيد- 19 الناتج عن فيروس كورونا بنسبة 91,2% في تجارب المرحلة الثالثة.

وأعلن مركز مراقبة الأدوية والأجهزة الطبية الحكومي أنه أصدر موافقة بشأن الاستخدام الطارئ لكلا اللقاحين.

- بولينيزيا تعزز تدابيرها

أعلن رئيس بولينيزيا الفرنسية أنه سيتم إغلاق المدارس والمعاهد والمدارس الثانوية "اعتباراً من الاثنين" في الأرخبيل بسبب تفشي كوفيد-19، في إطار تشديد تدابير الإغلاق المقررة لأسبوعين.وعاد التلاميذ البولينيزيون إلى المدارس قبل أسبوعين، لكن العديد من المدارس والمعاهد أغلقت أبوابها بعد انتشار الفيروس بين التلاميذ والأساتذة.

- تسجيل أول إصابتين بكورونا في أرخبيل بالاو

أعلن أرخبيل بالاو في المحيط الهادئ أنه سجل، اليوم السبت، أول إصابتين بالفيروس وخسر مكانته النادرة كدولة خالية من كوفيد-19.

وفرض على مسافرَين قدما من جزيرة غوام وأثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس، الحجر الصحي مع المخالطين لهما.

وحتى السبت كانت بالاو واحدة من 14 دولة في العالم لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، حسب منظمة الصحة العالمية.

- أميركا تمنح 1,2 مليون جرعة لقاح مضادة للفيروس لساحل العاج

أعلنت وزارة الصحة في ساحل العاج، اليوم السبت، أن البلاد التي تشهد منذ أسابيع تسارعاً في وتيرة تفشي فيروس كورونا، تسلّمت 1,2 مليون جرعة من لقاح "فايزر" قدّمتها الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة كوفيد- 19.

ووصلت الجرعات اللقاحية إلى أبيدجان عاصمة ساحل العاج مساء الجمعة، عبر آلية "كوفاكس" الرامية إلى توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى 20 في المئة من سكان نحو مئتي بلد ومنطقة.

- أكثر من 4,4 مليون وفاة

تسبّب فيروس كورونا في وفاة 4,415,382 شخصاً في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (627,845) تليها البرازيل (573,511 وفاة) والهند (433,964 وفاة) والمكسيك (252,080) والبيرو (197,752) وفقاً للأرقام الرسمية.