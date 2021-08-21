بوريل يدلي بتصريح حول إجلاء الموظفين الأفغان من كابول

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن «من المستحيل» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من موظفيهم الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 أغسطس الجاري.

وأضاف بوريل، متحدثاً من إسبانيا في مقابلة عبر الهاتف «المشكلة هي الوصول إلى المطار. إن إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأميركيون مشددة للغاية. لقد طلبنا منهم إبداء مزيد من المرونة. إنها تعرقل مرور موظفينا».

كان مسؤول من «طالبان» أوضح أن الحركة تهدف لتوفير خروج ودخول سلس من المطار خلال الساعات المقبلة.

بدوره، لم يستبعد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إمكانية خروج قوات أميركية من المطار لنقل أشخاص.

وتقوم الولايات المتحدة، على غرار العديد من دول العالم، بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها المدنيين والأفغان العاملين معها، وهي العملية التي وصفها الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها صعبة.