طالبان تعلن إحراز تقدم بشأن تشكيل حكومة أفغانية

قال مسؤول في طالبان، اليوم السبت، إن الحركة تحرز تقدماً في تشكيل حكومة أفغانية وضمان الأمن في أنحاء البلاد منذ سيطرتها على العاصمة كابول.

وأوضح المسؤول أن المحادثات بشأن إعادة فتح البنوك تجري مع موظفين كبار سابقين.وبخصوص الوضع في مطار كابول، أضاف أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية بسبب احتشاد الآلاف يومياً على أمل مغادرة البلاد.

وأوضح أن الحركة تهدف لتحسين الموقف وتوفير خروج ودخول سلس من المطار خلال الساعات المقبلة.

بدوره، لم يستبعد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إمكانية خروج قوات أميركية من المطار لنقل أشخاص.

وتقوم الولايات المتحدة، على غرار العديد من دول العالم، بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها المدنيين والأفغان العاملين معها.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد، أمس الجمعة في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أن «عملية الإجلاء هذه خطيرة. إنها تنطوي على أخطار بالنسبة إلى قواتنا المسلحة ويتم تنفيذها في ظروف صعبة».