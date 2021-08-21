رئيس وزراء ماليزيا الجديد يؤدي اليمين

أدى إسماعيل صبري يعقوب، اليوم السبت، اليمين رئيسا للوزراء في ماليزيا في أعقاب استقالة الحكومة السابقة.

وعين يعقوب، أمس الجمعة، رئيسا للوزراء بعد أيام على استقالة سلفه محيي الدين ياسين.

وقرر الملك تعيين رئيس للوزراء يتمتع بغالبية في البرلمان، بدلا من الدعوة لانتخابات خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم جائحة كوفيد-19.

وأدى إسماعيل صبري يعقوب، اليمين في القصر الوطني أمام الملك مرتديا الزي الماليزي التقليدي.

كان يعقوب، البالغ 61 عاما، نائبا لرئيس الوزراء السابق. وتولى مناصب وزارية عدة تضاف إلى مسيرة سياسة طويلة.

واستقال سلفه محيي الدين ياسين الاثنين بعد 17 شهرا في السلطة، بعدما خسر الغالبية في البرلمان.

وقال القصر الملكي في بيان: إن رئيس الوزراء الجديد حصل على دعم غالبية أعضاء البرلمان وعينه السلطان عبد الله شاه رئيسا للوزراء «بحسب الدستور».

وأضاف بيان القصر أن «الملك يأمل أن تنتهي الاضطرابات السياسية في البلاد بتعيين رئيس الوزراء الجديد»، داعيا النواب إلى «التخلي عن دوافعهم السياسية الخفية، وللاتحاد من أجل مكافحة الوباء والسماح بازدهار الأمة».

وإسماعيل صبري يعقوب هو ثالث رئيس حكومة لماليزيا منذ 2018.