كوبا توافق على لقاحين إضافيين طُوِّرا محلياً

وافقت كوبا على استخدام لقاحين إضافيين مضادين لفيروس كورونا المستجد، وهما اللقاحان الثاني والثالث اللذان قامت الجزيرة الكاريبية بتطويرهما.

ووفقا للحكومة، فإن الجمع بين جرعتين من لقاح «سوبيرانا 02» وجرعة واحدة من «سوبيرانا بلس» منع ظهور حالات لأعراض مرض كوفيد- 19 الناتج عن فيروس كورونا بنسبة 91,2% في تجارب المرحلة الثالثة.

وأعلن مركز مراقبة الأدوية والأجهزة الطبية الحكومي أنه أصدر موافقة بشأن الاستخدام الطارئ لكلا اللقاحين.

جرعة من لقاح سوبيرانا المطور في كوبا

كانت كوبا قد منحت، في يوليو الماضي، موافقة للاستخدام الطارئ لأول لقاح طور محليا ومضاد لكوفيد - 19 يطلق عليه «عبد الله»، وكان أول لقاح ضد فيروس كورونا يتم تطويره والموافقة عليه في أميركا اللاتينية.

ويُطلق على كل من لقاحي «عبد الله» و«سوبيرانا» لقاحات الوحيدات الفرعية المصنعة من بروتينات مُعالجة من مسببات الأمراض. وتعطى ثلاث جرعات من التطعيم لتحقيق حماية كاملة.

وتشهد كوبا حاليا ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بكورونا، مع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات والوفيات يوميا.