أميركا تنصح رعاياها بالابتعاد عن مطار كابول

نصحت الولايات المتحدة رعاياها في أفغانستان بتفادي الذهاب إلى مطار كابول، وذلك في إشعار خاص بالتنقل صادر عن السفارة اليوم السبت، مع سعي الآلاف إلى مغادرة البلاد.

وجاء في الإشعار: «بسبب تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح الرعايا الأميركيين بتفادي الذهاب إلى المطار وتحاشي بوابات المطار في الفترة الحالية، ما لم تتلقوا تعليمات فردية بذلك من ممثل للحكومة الأميركية».

وتقوم الولايات المتحدة، على غرار العديد من دول العالم، بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها المدنيين والأفغان العاملين معها.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد، أمس الجمعة في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أن «عملية الإجلاء هذه خطيرة. إنها تنطوي على أخطار بالنسبة إلى قواتنا المسلحة ويتم تنفيذها في ظروف صعبة».