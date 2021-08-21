الاتحاد الأوروبي يدلي بتصريحات حول العلاقة مع طالبان

أدلت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، بتصريحات حول علاقة الاتحاد الأوروبي بحركة طالبان بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت فون دير لاين: إن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بحركة طالبان ولا يجري محادثات سياسية معها.وأدلت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد بالتصريحات بعد زيارتها مركز استقبال في مدريد لموظفين أفغان لدى مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي جرى إجلاؤهم من كابول.

وقالت فون دير لاين إنها ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية التي خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام وهي 57 مليون يورو، مؤكدة أن الأموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة الأقليات واحترام حقوق النساء والفتيات.

وأضافت في مؤتمر صحفي "قد نسمع كلام طالبان لكننا سنقيمهم قبل كل شيء من خلال أفعالهم وتصرفاتهم".

وقالت إن المفوضية مستعدة لتوفير التمويل لدول الاتحاد الأوروبي التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين وإنها تعتزم إثارة قضية إعادة توطين اللاجئين في اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل.