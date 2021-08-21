جنرال موتورز تعتزم استدعاء جميع سيارات شيفروليه

قالت شركة جنرال موتورز الأميركية، عملاق صناعة السيارات، أمس الجمعة إنها قررت توسيع عملية استدعاء سيارات شيفروليه بولت الكهربائية نتيجة لخطر اندلاع النار ببطاريتها.

وتم توسيع عملية الاستدعاء لتشمل كل موديل 2019 من السيارة الكهربائية بولت، التي لم تكن مدرجة في عملية الاستدعاء السابقة وكل السيارات موديل 2020 وحتى 2022،

ومن بينها موديل "بولت اي يو في" وتشمل هذه العملية 73 ألف سيارة تم بيعها في الولايات المتحدة وكندا.

وقالت جنرال موتورز في بيان إنه "في ظروف نادرة، ربما يكون في البطاريات التي تم تزويد /جي ام/ بها لتلك السيارات اثنين من عيوب التصنيع.... وهو ما قد يؤدي إلى زيادة خطر اندلاع حريق".

وقالت الشركة إنها ستقوم باستبدال وحدات البطاريات المعيبة بوحدات جديدة "بدافع الحرص الشديد"، مضيفة أنه من المتوقع أن تتكلف هذه الخطوة مليار دولار.

وقال دوج باركس، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المنتجات العالمية والمشتريات وسلسلة التوريد "تركيزنا ينصب على السلامة والقيام بالعمل المناسب لعملائنا يوجه كل قرار نتخذه في جي ام".

وكانت الشركة قد استدعت من قبل ما يقرب من 69 ألف سيارة بولت بسبب هذه المشكلة.