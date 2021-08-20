4 قتلى من «حزب الله» بقصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق

دمشق (وكالات)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن مقتل 4 عناصر من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع في منطقة «قارة» بريف دمشق، قرب الحدود السورية مع لبنان.

ووثق المرصد مقتل 4 عناصر من ميليشيات «حزب الله» اللبناني من جنسيات سورية ولبنانية، وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطيرة في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية.

وكان المرصد السوري قد رصد، منتصف ليل الخميس الجمعة، استهدافاً من صواريخ إسرائيلية لمستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ«حزب الله» في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي.

وينشط «حزب الله» في تلك المنطقة، إضافة لاستخدامها في تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، في حين حاولت الدفاعات الجوية في قاسيون وجبل المانع واللواء 91 التصدي للضربات الإسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وبثت لقطات فيديو. وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله».