السودان: حمدوك يبحث مع سلفاكير ومشار قضايا السلام

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه رياك مشار خلال زيارته إلى جوبا تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.

وأكد حمدوك أن زيارته إلى جوبا تأتي بهدف مناقشة عدد من القضايا، خاصة ملف سلام جنوب السودان في إطار منظمة «الإيجاد».

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن حمدوك بحث في جوبا سبل نزع فتيل الأزمة بعد الصراع داخل الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان، والخطوات الجارية لتنفيذ اتفاقية السلام، وعبر عن قلق السودان تجاه الأحداث الأخيرة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة، مؤكداً خطورتها وضرورة إيجاد حلول لما لها من آثار على استقرار جنوب السودان.