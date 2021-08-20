وزير الإعلام اليمني: الميليشيات تبتز المجتمع الدولي بالأزمة الإنسانية

عدن (وكالات)

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني حديث ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عن تسهيلات لتشجيع الاستيراد عبر ميناء ‎الحديدة، اعترافاً بكذبهم خلال 6 أعوام بوجود حصار اقتصادي وعراقيل لتدفق السلع عبر الميناء.

وأضاف الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أمس، أن‏ الميليشيات انتهجت منذ انقلابها على الدولة، ولا تزال، سياسة تجويع وإفقار ممنهج بحق ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما، اتخذت من تفاقم الأزمة الإنسانية وتردي الأوضاع المعيشية مادة للتضليل والمساومة وابتزاز المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الميليشيات احتكرت تحت مزاعم وأكذوبة الحصار، تجارة المشتقات النفطية التي استمر تدفقها بشكل طبيعي من ميناء الحديدة. وأوضح أنها باعته في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، واستثمرت معاناة اليمنيين لجني وتكديس المليارات من الريالات، والتي خصصت لجيوب قيادتها وتمويل ما تسميه «المجهود الحربي».

وقال إن ميليشيات الحوثي استمرت طيلة 7 أعوام في نهب عائدات ميناء الحديدة من الجمارك، وعطلت الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة والذي نص على توريد تلك العائدات لحساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، وتخصيصه لدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في كافة المحافظات.

وطالب الإرياني ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثي لوقف تلاعبه بالملف الإنساني، وإنهاء سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق اليمنيين في مناطق سيطرته وإعادة الأموال المنهوبة من الحساب المخصص لدفع مرتبات الموظفين.