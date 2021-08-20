تضرر 7853 أسرة نازحة في مأرب بسبب الأمطار والرياح

عدن (وكالات)

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب شرقي اليمن، إن 7853 أسرة تقطن في مخيمات النزوح بالمحافظة، تضررت خلال شهر، نتيجة الرياح والأمطار.

وأفادت الوحدة التنفيذية في تقرير مفّصل، إن مئات المساكن في مخيمات مأرب تضررت بشكل كلي وجزئي جراء المنخفض المداري والرياح والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، في الفترة من 22 يوليو الماضي وحتى 18 أغسطس الجاري.

وأكدت الوحدة التنفيذية تضرر خيام ومنازل 210 أسرة بشكل كلي، ومنازل وخيام 7643 أسرة بشكل جزئي في 73 مخيماً من أصل 150 في المحافظة، مشيرةً إلى أن مديرية مأرب الوادي حلت في صدارة المديريات المتضررة بواقع 4865 أسرة، تليها مدينة مأرب بواقع 2278 أسرة، ثم مديرية صرواح في المرتبة الثالثة بـ 444 أسرة، ورغوان رابعاً بـ 217 أسرة، والجوبة أخيراً بـ 49 أسرة.

وأعلن التقرير حاجة الوحدة التنفيذية إلى 210 مأوى، ومواد إيواء وحماية وغير غذائية لـ 7853 أسرة، إضافة إلى مواد غذائية لـ 6380 أسرة، ومياه وإصحاح بيئي لـ 4130 أسرة، وتوفيرعيادات متنقلة ومستلزمات طبية.