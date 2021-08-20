اللواء أحمد المسماري لـ«الاتحاد»: وجود القوات الأجنبية والمرتزقة يهدد «الحوار السياسي» في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في الأراضي الليبية يهدد السلم والأمن ومخرجات الحوار السياسي، محذراً من إمكانية استخدامهم في القيام بتصعيد عسكري حال فشل جماعة «الإخوان» وهزيمتها في الانتخابات المقبلة.

وشدد اللواء أحمد المسماري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على أن القيادة العامة تدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وترحب بمخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف التي تشكل خلالها سلطة تنفيذية جديدة في البلاد، فضلاً عن دعوتها لأبناء الشعب الليبي للتسجيل في مفوضية الانتخابات لأن مهمتنا تكمن في إيصال الشعب لصندوق الاقتراع بشكل آمن وعادل.

وأشار متحدث القيادة العامة إلى ترحيبهم بمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خاصة التي تدعو لإخراج القوات الأجنبية مهما كانت وإلغاء كافة الاتفاقيات العسكرية، مؤكداً تأييد القيادة العامة لحل الميليشيات المسلحة التي تعد أزمة ليبيا الأولى نظراً لانتشارها في البلاد وتمثل تحدياً كبيراً، مشدداً على ضرورة أن يتم حل الملف للتوصل لتسوية شاملة وكاملة، مطالباً جميع الأجسام السياسية بتنفيذ واحترام قرارات اللجنة العسكرية لأنها ترى بعين أمنية وسياسية شاملة.

وأكد المسماري على ضرورة عدم إقصاء أي ليبي من الترشح للانتخابات المقبلة بكل سهولة ويسر، لافتاً إلى أهمية وجود مراقبة أممية ودولية للعملية الانتخابات التي يجب أن تكون بشكل مباشر من الشعب لتكن حرة ونزيهة.