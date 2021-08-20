تحذير مصري من إعادة بناء الخلايا المتطرفة

شعبان بلال (القاهرة)

حذر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار، من إعطاء أي فرصة لخلايا الجماعات المتطرفة لإعادة بناء أو إنتاج نفسها من جديد بأي شكل من الأشكال، في ضوء المعطيات والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وشدد مختار، اليوم الجمعة، على أنه "يجب ألا نستهين على الإطلاق بأمر هذه الخلايا. فكما لا يجب أن نهول أو نضخم من شأنها، فإننا يجب وبالقدر نفسه ألا نهون من أمرها أو نستهين به. فتحت الرماد دفين النار"، مضيفاً أن المتطرفين يتناصرون تناصر الجاهلية، ويدعم بعضهم بعضاً في الإفساد والتخريب، وأن يد الخونة من وراء هؤلاء وأولئك.

وأشار إلى أنه يرى في خلايا جماعات أهل الشر وميض نار. فإن لم يتكاتف المجتمع كله على كشف هذه الخلايا الشريرة، ويعمل متضامنا على سرعة استئصال شأفتها، فقد تكون يوماً ما وميض النار لا قدر الله.

وتابع "علينا أن نأخذ حذرنا، وألا نغفل عن عدتنا وعتادنا. فالحذر مطلوب، والحسم السريع مع عناصر وفلول التطرف واجب الوقت".

وأوضح وزير الأوقاف المصري أن أخطر أنواع الجهل هو الجهل بالدين، وأشد أنواع الحمق هو الحمق باسم الدين، وأن الخونة والعملاء والمأجورين وأعداء الوطن هم من يدفعون الجهلة والحمقى للإفساد والتخريب باسم الدين أو باسم الإصلاح، وما هم من الدين ولا الإصلاح في شيء.

ولفت إلى أن دور أفراد المجتمع هو التوعية المستمرة للمجتمع بمخاطر التطرف ومخاطر الجماعات المتطرفة، والتحذير من إيواء عناصر هذه الجماعات أو التستر عليها، فتلك والله قاصمة الظهر، مختتماً حديثه بتأكيده على أن إيواء أي من العناصر المتطرفة أو التستر عليها جريمة في حق الدين والوطن.