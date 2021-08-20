طائرة عسكرية أميركية نقلت عدداً قياسياً في رحلة واحدة

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، أنّ طائرة النقل العسكرية التي أقلعت الأحد من العاصمة الأفغانية كابول واشتهرت بصورة لمئات الأفغان المكدسين داخلها، حملت على متنها عدداً غير مسبوق بلغ 823 مسافراً.

وكان التقدير الأوّلي يفيد بوجود 640 أفغانياً نقلوا في حافلات صغيرة فوق المدرج، ولكنّه لم يأخذ في الحسبان 183 طفلاً كانوا في غالبيتهم يجلسون في أحضان أهاليهم، وفق توضيح صدر عن القيادة الجوية العسكرية.

ويعدّ الرقم قياسياً لطائرة نقل عسكرية من طراز "سي-17 غلوب ماستر III"، وهو يمثّل أكثر من ضعف قدرتها الاستيعابية.

ولم يحدد البنتاجون عدد أفراد طاقم هذه الطائرة التي أقلعت الأحد في ظروف طارئة.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية أن الطائرة "نقلت بسلام 823 أفغانياً من مطار حامد كرزاي الدولي".

وقال الجنرال هانك تيلور متحدثاً نيابة عن البنتاجون إن هذه الصورة "تشهد على إنسانية جنودنا في مهمتهم".