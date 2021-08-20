حلف الأطلسي يحذر طالبان من وجود إرهابيين في أفغانستان

أصدر وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، تحذيراً لحركة طالبان من عواقب وجود إرهابيين على أرض أفغانستان.

وفي بيان عقب اجتماع أزمة عقدوه عبر الإنترنت، قال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف "على مدى العشرين عاماً الماضية، نجحنا في حرمان الإرهابيين من ملاذ آمن في أفغانستان يشنون منه هجماتهم".

وأضاف البيان "لن نسمح لأي إرهابيين بتهديدنا. ما زلنا ملتزمين بمحاربة الإرهاب بإصرار وعزم وتضامن".

كان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو قال، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من الأسبوع الجاري "لدينا القدرة على ضرب الجماعات الإرهابية من مسافة بعيدة إذا رأينا أنها تحاول ترسيخ موقعها وتخطط وتنظم هجمات على حلفاء حلف شمال الأطلسي ودولهم".

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة في افتتاح الاجتماع، قال ستولتنبرج إن الحلف يعطي الأولوية لإخراج الناس من كابول وأن يبقى المطار مفتوحاً.

وأضاف للصحفيين "ما زال الوضع صعباً ولا يمكن التنبؤ به... التحدي الرئيسي الذي نواجهه أن يصل الناس ويدخلوا مطار كابول".

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن أكثر من 18 ألف شخص نقلوا جواً من كابول منذ استيلاء طالبان على عاصمة أفغانستان. لكن آلاف الأشخاص ما زالوا يحتشدون في المطار.

وحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حركة طالبان مجدداً على السماح بالمرور الآمن لجميع الرعايا الأجانب والأفغان الساعين إلى مغادرة البلاد.

وبعد نحو عقدين، استكمل حلف شمال الأطلسي هذا الصيف عملياته العسكرية في أفغانستان وسحب معظم قواته من البلاد. لكن الحلف ما زال يحتفظ بتمثيل دبلوماسي في كابول.