جونسون يدلي بتصريحات بشأن التعامل مع طالبان

أدلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بتصريحات حول تعامل بلاده مع طالبان.

وقال جونسون للصحفيين، إن بلاده ستعمل مع طالبان إذا اقتضت الحاجة بعد أن سيطرت الحركة على أفغانستان.

وتابع قائلاً "ما أريده هو طمأنة الناس على أن جهودنا السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حل في أفغانستان ستستمر. وبالطبع، إذا اقتضت الحاجة العمل مع طالبان".

وتقوم بريطانيا، مثل العديد من دول العالم، بعمليات لإجلاء دبلوماسييها ومواطنيها والأفغان العاملين معها من أفغانستان.

وذكرت الحكومة البريطانية أنها تمكنت من إجلاء 1615 شخصا منذ يوم السبت من بينهم 399 بريطانيا ومن يعولونهم و320 من موظفي السفارة و402 من الأفغان.

ولدى سؤاله عما إذا كان لا يزال لديه ثقة في وزير الخارجية دومينيك راب الذي يواجه دعوات بالاستقالة من معارضين بسبب رد فعله على الأزمة، قال جونسون "بكل تأكيد".