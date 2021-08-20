تعيين رئيس جديد للوزراء في ماليزيا

عين إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الجمعة، رئيسا للوزراء بعد أيام من استقالة حكومة محيي الدين ياسين.

وقال القصر الملكي، في بيان، إن السياسي الماليزي المخضرم، البالغ 61 عاما، حصل على دعم غالبية أعضاء البرلمان وعينه السلطان عبد الله شاه رئيسا للوزراء "حسب الدستور".

ومن المتوقع أن يؤدي إسماعيل صبري يعقوب اليمين الدستورية غدا السبت.

وكان سلفه محيي الدين ياسين استقال الاثنين بعد 17 شهرا في السلطة، بعدما فقد الغالبية في البرلمان.

وقال القصر الملكي، في بيانه، إن "الملك يأمل أن تنتهي الاضطرابات السياسية في البلاد بتعيين رئيس الوزراء الجديد"، داعيا النواب إلى "التخلي عن دوافعهم السياسية الخفية والاتحاد من أجل مكافحة الوباء والسماح بازدهار الأمة".

وإسماعيل صبري يعقوب هو ثالث رئيس حكومة لماليزيا منذ 2018.

وعلى الرغم من إجراءات إغلاق لأشهر، لم تتمكن ماليزيا من وقف انتشار فيروس كورونا المستجد وتسجل أكثر من عشرين ألف إصابة جديدة ومئات من الوفيات يوميا.