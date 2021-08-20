ناشطة المناخ غريتا تونبرغ تستأنف الاحتجاج

عادت ناشطة المناخ الشابة غريتا تونبرغ للاحتجاج أمام البرلمان السويدي، اليوم الجمعة، في الذكرى الثالثة لأول احتجاج مدرسة نظمته وتحول بعدها إلى حركة احتجاج عالمية يقودها الشباب.

وشاركت لويزا نيوباور، الناشطة الألمانية في مجال المناخ، في احتجاج اليوم إلى جانب الناشطة السويدية الشابة.وامتدت مبادرة تونبرغ على المستوى الشعبي إلى أنحاء العالم، إذ نظم الملايين مسيرات أسبوعية تحت عنوان "أيام جمعة من أجل المستقبل" وتهدف لدعوة زعماء العالم إلى الاستماع للعلماء والتحرك للحد من تغير المناخ.

واختارت مجلة "تايم"، تونبرغ شخصية العام في 2019.

وقالت غريتا تونبرغ، اليوم الجمعة، إن حركتها لم تقترب حتى من تحقيق أهدافها.

وأضافت "من جانب بالطبع لم أحقق أي شيء، لكن من جانب آخر كسبت الكثير من الأصدقاء داخل الحركة ونجحنا في تنظيم احتجاجات حاشدة ويبدو أن المزيد من الأشخاص بدأوا يتنبهون ويطالبون بتغيير".

وانضم العديد من النشطاء، الذين جاءوا من أوروبا لإحياء ذكرى اليوم، إلى تونبرغ في ستوكهولم اليوم الجمعة.

وذكر تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، في الآونة الأخيرة، أن درجة الحرارة العالمية تقترب على نحو خطير من الخروج عن نطاق السيطرة.