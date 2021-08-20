مصر تُعين أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم



أحمد شعبان (القاهرة)

أعلن رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، اختيار المذيع والإعلامي رضا عبدالسلام ليشغل منصب رئيس شبكة القرآن الكريم، ليصبح بذلك أول مذيع من ذوي الهمم الذي يتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم في مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، في بيان لها، أن قرار الهيئة بتولي رضا عبدالسلام رئاسة إذاعة القرآن الكريم، يأتي في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واهتمامه بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، ودعم حقهم في الترقي للمناصب القيادية.

وأضافت الهيئة أن القرار جاء لمعيار الكفاءة والقدرة على إدارة مؤسسة بحجم إذاعة القرآن الكريم في مصر، حيث يشغل رضا عبدالسلام منصب كبير مذيعي القرآن الكريم، وعمل في الإذاعة لمدة 30 عاماً قدم خلالها العديد من البرامج الإذاعية الناجحة، والتي بدأت في بث إرسالها في 25 مارس 1964 لتصبح الإذاعة الأقدم على مستوى العالم بين إذاعات القرآن الكريم والإذاعات الدينية.

وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد» ثمّن رئيس إذاعة القرآن الكريم الإعلامي رضا عبد السلام اختياره وتشريفه لهذا المنصب الكبير، مؤكداً أن إذاعة القرآن الكريم تمثل الإسلام الوسطي المستمد من علماء الأزهر الشريف، بما يمثل من علم وتمكن من العلوم الإسلامية والعربية، لافتاً إلى أن العاملين في إذاعة القرآن الكريم من مذيعين ومقدمي البرامج معظمهم حاصل على تعليم يؤهلهم لتقديم مثل هذه النوعية من الأفكار والعلوم البعيدة تماماً عن التطرف والتشدد.

وأشار رضا عبد السلام إلى أن إذاعة القرآن الكريم تقدم مجموعة من البرامج التي تواجه الفكر المتطرف والمتشدد خاصة في مجال الفتاوى التي ترد في بريد الإسلام والتي يجيب عنها علماء من الأزهر الشريف، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي تشرح القرآن الكريم والسنة النبوية فهماً صحيحاً، والتي أصّلت للمفهوم الوسطي للإسلام.

يذكر أن رضا عبدالسلام، قدم العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل: «قطوف من السيرة»، و«مساجد لها تاريخ»، و«سيرة ومسيرة»، وهو صاحب نبرة صوت مميزة لدى الملايين من المستمعين، والتي يقدمها دائمًا في بداية الفقرات الإذاعية أكسبته شهرة واسعة لدى مستمعي الإذاعة في مصر.

وعانى رضا عبدالسلام منذ مولده من ضمور الذراعين مما سبب له الكثير من المتاعب التي تسببت في البداية في حرمانه من الالتحاق بالإذاعة، ولكنه نجح لاحقاً في عام 1987 في الالتحاق بها كمذيع، واستمر عمله مذيع ربط طوال هذه السنوات.

كما اشتهر أيضًا بنقل الأمسيات الدينية، وجولات لإذاعة القرآن الكريم في قرى ومدن مصر، كما قام بتغطية مناسك الحج عام 2006، وشارك في تقديم مسابقة القرآن الكريم العالمية بدبي، وصدرت له 4 كتب آخرها «نقش على الحجر».