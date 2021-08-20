ألمانيا تخصص 100 مليون كمساعدات طارئة للاجئين الأفغان

قررت الحكومة الألمانية تخصيص 100 مليون يورو كمساعدات طارئة للاجئين الأفغان.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذه الأموال ستُستخدم في دعم منظمات الإغاثة الدولية التي ترعى المواطنين الأفغان الذين فروا إلى دول مجاورة، مضيفة أنه من المقرر أن يتبع ذلك المزيد من المساعدات.

ومنذ استولت حركة طالبان على مقاليد الأمور في البلاد الأسبوع الماضي، يحاول الكثيرون الفرار من أفغانستان.

وكان وزير المالية الألماني أولاف شولتس أعلن بالفعل عزم حكومته تقديم مساعدات للاجئين الأفغان أمس الخميس.

وقال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشار في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذه خطوة أولى تظهر أننا نشعر بالمسؤولية ونولي اهتماما للأمر".

وتقوم القوات المسلحة الألمانية حاليا بإجلاء المزيد من الأفراد من كابول، وهم من الألمان وعمال الإغاثة الأفغان وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي. ومنذ الاثنين الماضي تم جلب أكثر من 1600 شخص إلى بر الأمان بهذه الطريقة.