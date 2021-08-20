مصر تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الخميس تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 9 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 439 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 235 ألفا و317 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 285 ألفا و 831 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 647 حالة.