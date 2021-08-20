المكسيك تكافح موجة جديدة من إصابات كورونا

تكافح المكسيك موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا مع وصول الحالات اليومية إلى مستويات قياسية مرتفعة وتجاوز عدد الوفيات الرسمي 250 ألفاً، مما يجعلها من بين أكثر دول العالم وفاة بكوفيد-19.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الخميس أن المكسيك سجلت 23006 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع مجمل إصاباتها إلى ثلاثة ملايين و175211.

وسجلت المكسيك كذلك 850 وفاة بكوفيد-19، لترتفع الوفيات إجمالا إلى 251319.

غير أن مسؤولي الصحة يقولون إن رقم الإصابات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.