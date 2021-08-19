وقفات احتجاجية ضد «طالبان» في ذكرى الاستقلال

عواصم (وكالات)

خرج أفغان أمس، في تظاهرات جابت الشوارع وهم يلوحون بالأعلام الوطنية لإحياء ذكرى الاستقلال، في تحد لحركة «طالبان» التي استولت على السلطة قبل أيام ورفعت راياتها فوق الأبنية الحكومية.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس مجموعة من النساء والرجال وهم يرفعون علم أفغانستان قرب وزير أكبر خان، إحدى ضواحي كابول، على الرغم من مرور شاحنة صغيرة تحمل مقاتلين من «طالبان» بجوارهم.

كذلك وردت تقارير عدة غير مؤكدة عن إطلاق نار أمس في كونار، ونشرت على تويتر لقطات لسيارات ودراجات نارية تحمل أعلاما أفغانية وهي تعبر ضاحية «أسد أباد» في كابول.

وانتشر أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لرجل تسلق عمودا في ساحة عبد الحق في كابول ورفع فوقه العلم الأفغاني بينما هتف حشد تجمع في المكان له. وأظهر منشور آخر عشرات المتظاهرين يحملون الأعلام الوطنية ويسيرون في أماكن أخرى من العاصمة الأفغانية.

إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، بأن المقاومة ضد حركة «طالبان» تتركز في «بانشير» مع نائب الرئيس أمر الله صالح ونجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود، داعيا إلى إجراء محادثات من أجل تشكيل حكومة في أفغانستان.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو: إن «طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية، تصل معلومات عن الوضع في وادي بانشير شمال شرق كابول حيث تتمركز قوات المقاومة التابعة لنائب الرئيس أمر الله صالح وأحمد مسعود».

ودعا لافروف مجددا إلى «حوار وطني يسمح بتشكيل حكومة لها صفة تمثيلية»، مؤكداً أن روسيا كانت تصر في الأساس على آلية من هذا النوع لإنهاء النزاع الأفغاني قبل سيطرة «طالبان» على كابول ومعظم أنحاء البلاد.