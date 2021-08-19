الإمارات: أمننا وأمن السعودية كل لا يتجزأ

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، إحباط هجوم حوثي كان يستهدف الأراضي السعودية باستخدام طائرة مسيرة مفخخة.

وقال بيان مقتضب للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وأضاف البيان، أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وأدان أمين منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة محاولة استهداف المملكة بطائر مسيرة، مؤكداً مجددا وقوف المنظمة وتأييدها لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. ونوه معاليه بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية كانت متجهة للمملكة، وذلك وفق ما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس.

وفي سياق آخر، أكدت القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، كاثرين ويستلي، أمس، على دعم وحدة واستقرار البلاد وتنفيذ اتفاق الرياض.

وشددت خلال لقائها وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على استمرار بلادها بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للحكومة اليمنية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.

بدوره، قال بن مبارك، إن الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عدوانها وتصعيدها العسكري هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

كما شدد على أهمية وقف استهداف المدنيين وخاصة النازحين الذين يتعرضون لاستهداف مباشر ومستمر من قبل الميليشيات، مجدداً موقف الحكومة الملتزم بإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وبما يحقق السلام الشامل والعادل وينهي معاناة اليمنيين التي طال أمدها.

كذلك، أكد الوزير اليمني، على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري، مؤكداً أن التلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي وزاد من معاناة المواطنين.

وأشار إلى أهمية دعم الحكومة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الخدمية واستعادة التعافي الاقتصادي وهو ما سينعكس إيجابا على مصلحة المدنيين.

وخلال اللقاء ثمن ابن مبارك الدعم الأميركي لليمن والمساعدات للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، وفاقمت من آثارها ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلال ممارساتها التعسفية المضرة بالاقتصاد الوطني والتي تفاقم من الأعباء الاقتصادية على الأهالي.