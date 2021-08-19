السودان: مجلس السيادة يبحث تشكيل مفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

بحث مجلس السيادة السوداني برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي أمس، تشكيل مفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور.

وقال عضو المجلس المتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي: إن الاجتماع كلف عدداً من الأعضاء لتكوين لجنة بشأن تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لا سيما وأن الفترة الانتقالية أكملت عامين.

وأوضح الفكي أن التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشاً جاداً حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وأعداد السجل المدني، داعياً القوى السياسية، للانخراط بصورة جادة في عملية النقاش، ودعوة منسوبيها لعقد ورش حول الانتخابات القادمة.

إلى ذلك، وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس، في زيارة تستغرق 3 أيام.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن عبد الله حمدوك بصفته الرئيس الحالي لمنظمة «الإيجاد» سيبحث في جوبا الانشقاقات الدامية داخل الحركة الشعبية في المعارضة، والخطوات الجارية لتنفيذ اتفاقية السلام المنشط.