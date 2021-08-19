رئيس تونس: خارطة الطريق التي سأسلكها خطها الشعب

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، المطالبين بعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة إلى الذهاب إلى كتب الجغرافيا، مشدداً على أنه سيلتزم بالخارطة التي خطها الشعب.

جاء رد سعيد، في كلمته من القصر الرئاسي، رداً على بعض المنظمات المطالبة بضرورة تكوين حكومة وعرضه لخارطة طريق تتضمن برنامجه والأوليات العاجلة.

ومنذ إعلانه تلك التدابير في البلاد وتجميده اختصاصات البرلمان، أجرى الرئيس سعيد حملة إقالات واسعة شملت مستشارين في الحكومة المقالة ووزراء وولاة ومسؤولين في مؤسسات الدولة.

كما دفع بتعيينات في عدة مناصب من بينها تعيينات أعلنها مستشاره الأمني السابق في الرئاسة والوزير المكلف بإدارة وزارة الداخلية والتي شملت عدة مديرين لأجهزة أمنية حساسة.

وقال اليوم "يتحدثون عن خارطة طريق.. من يتحدث عن الخرائط ليذهب إلى كتب الجغرافيا"، مضيفا "خارطة الطريق الوحيدة التي سأسلكها هي التي خطها الشعب ليس هناك طريق آخر".

وأضاف "من يعتقد أنه سيغالطني أو سيؤثر بأي طريقة كانت، سيصطدم بحائط سميك".

وتابع في كلمته اليوم "هناك جائحة سياسية لابد من وضع حد لها".