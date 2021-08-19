وقف الحرب في اليمن.. أبعد من أي وقت مضى

دينا محمود (لندن)

رغم إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في أول كلمة ألقاها بشأن السياسة الخارجية لإدارته، أن إنهاء الحرب في اليمن، سيمثل إحدى أولويات بلاده في الشرق الأوسط، فإن تحقيق هذا الهدف يبدو الآن، وبعد نحو 6 أشهر من ذلك التصريح، أبعد من أي وقت مضى.

فميليشيات الحوثي الإرهابية ما تزال تتشبث بمواقفها المتصلبة الرافضة لأي مبادرات ترمي لإحلال السلام، وعلى رأسها المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية أواخر مارس الماضي، بجانب إجهاض الحوثيين للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة وإدارة بايدن على مدار الشهور الماضية، لوقف إطلاق النار في اليمن، وتهيئة الأجواء للجلوس على طاولة التفاوض.

وبالتوازي مع هذه المواقف المتعنتة، تُكثّف الميليشيات الانقلابية، منذ مطلع فبراير الماضي، هجومها العسكري، على محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية، وذلك رغم الخسائر الجسيمة التي يمنى بها الحوثيون على هذا الصعيد.

وتقود هذه العوامل، بحسب محللين تحدثوا لمجلة «فورين أفَيرز» الأميركية واسعة الانتشار، إلى تفاقم الأزمتين الاقتصادية والإنسانية اللتين تجتاحان اليمن، بالتزامن مع شح إمدادات الوقود في شمالي البلاد، وانهيار قيمة العملة المحلية في المناطق الجنوبية منها، وهو ما يتواكب مع النقص الفادح الذي تعاني منه الأمم المتحدة في تمويل مساعداتها الإغاثية الموجهة لملايين اليمنيين، الذين تهددهم المجاعة، ويعصف بهم وباء كورونا.

ومع أن اختيار الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج مبعوثاً خاصاً جديداً للأمم المتحدة إلى اليمن، قد يمثل فرصة للمجتمع الدولي لإعادة التفكير في النهج الذي يتبعه لإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد، فإن ذلك يتطلب كما قال المحللون، أن تعيد كل الأطراف المعنية تقييمها للصراع الدائر هناك، وأن تدرك أن الأمر أكثر تعقيداً مما يبدو عليه في الظاهر.

فالأزمة التي نجمت عن استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء بالقوة في سبتمبر 2014، باتت ذات طابع متشابك تتعدد فيه العناصر الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل من غير المحتمل، أن يتم التوصل إلى حل سريع أو سحري لها بين عشية وضحاها، لا سيما في ظل تشدد الميليشيات الانقلابية، التي أصبحت تُشكِّل على نحو متزايد العائق الرئيس أمام تحقيق أي تقدم على طريق وقف القتال.

فمنذ منتصف العام الماضي، يرفع الحوثيون من سقف مطالبهم بلا أي مبرر، ويتشبثون برفض وقف إطلاق النار، كما إنهم يرون في أي استيلاء محتمل على مأرب، «غنيمة كبرى» تفوق في أهميتها تقديم أي تنازلات تستهدف إعادة الأمن والهدوء إلى البلاد، وتجنيب مواطنيها مواجهة المجاعة الوشيكة.